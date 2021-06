L’Europeo corre spedito, i big match tra super nazionali stanno saziando la fame di calcio e l’Italia di Mancini vola sulle ali dell’entusiasmo, diretta all’ottavo di finale contro l’Austria, in programma sabato alle 21. Nel frattempo, tra gli juventini, cresce la voglia di vedere all’opera la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Che potrebbe avere un Locatelli in più, forse anche Bernardeschi.



Il suo futuro è stato messo in dubbio più e più volte alla luce del biennio appena trascorso, fatto di prestazioni negative e smarrimento del suo talento. Con Sarri e Pirlo ha girato quasi tutti i ruoli, a vuoto, mentre in Nazionale Mancini gli ha sempre dato piena fiducia, schierandolo nella sua mattonella preferita (esterno d’attacco) da cui ha sempre dato risposte positive, come la performance contro il Galles. Come riporta il Corriere dello Sport, Federico punta molto sull’Europeo per rilanciarsi, perché il talento non manca, è solo sopito. Il ritorno di Allegri può sparigliare le carte perché con lui si è vista la miglior versione dell’ex Fiorentina. A questo si aggiunge, per adesso, la mancanza di offerte concrete, per un giocatore che guadagna 4 milioni di euro fino al 2022. E così, Bernardeschi si potrebbe riavvicinare alla Juve, per aggrapparsi all’ultimo treno in maglia bianconera agli ordini del livornese.