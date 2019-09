La Juventus sta pensando di non organizzare alcuna tournée estiva tra Asia e Stati Uniti nell'estate del 2020. Complice l'Europeo, i bianconeri dovrebbero partire per un viaggio intercontinentale con il gruppo a ranghi ridottissimi. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Tuttosport.com, potrebbe saltare la tournée, svoltasi in Asia nello scorso mese di luglio. Una brutta notizia a livello economico, una bella notizia per Maurizio Sarri, che non ha gradito questo genere di viaggi in un periodo delicato come quello della preparazione estiva.