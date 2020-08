Le big d'Europa sono pazze di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero lavora sul mercato per rafforzare la rosa della Juve, ma nel frattempo il sui movimenti sono seguiti con attenzione da altri club: in Italia è il grande sogno della Roma che è senza un vero e proprio direttore sportivo di ruolo, all'estero la figura di Paratici piace al Psg in Francia e in Inghilterra a Manchester United e Arsenal. Da quando è andato via Marotta è diventato lui il vero protagonista del mercato della Juve, e i bianconeri non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare.