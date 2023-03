Marzo, sfida decisiva in Europa e la Juve si ritrova ancora una volta con l'emergenza legata agli infortuni. Oltre all'assenze di Milik e Pogba, senza dimenticare la situazione di Chiesa e Di Maria, convocati ma con pochi allenamenti sulle gambe,. Bonucci e Alex Sandro non ci sono; tre soluzioni per sostituirli. Gatti, Rugani o De Sciglio: Allegri sceglierà uno di loro con uno sguardo al passato.BRUTTI RICORDI -Non il risultato (per ora), ovviamente, nella speranza dell'allenatore bianconero ma una difesa rimaneggiata e che non dà garanzie. Nel 2019, contro gli olandesi, l'assenza di Chiellini aveva costretto la Juve a giocare con Rugani accanto a Bonucci. Mentre nella passata stagione, oltre a Chiellini, contro il Villarreal mancava anche Bonucci e insieme a De Ligt, c'era di nuovo l'ex Empoli. Così come De Sciglio, schierato però da terzino e non come centrale nella difesa a tre, come sarebbe in questo caso.CONDIZIONATO - Chissà allora, se nella scelta finale su chi completerà la difesa a tre insieme a Bremer e Danilo, Allegri penserà proprio a queste sfide del passato finite con l'eliminazione della Juve.L'obiettivo è che le coincidenze con Ajax e Villarreal si fermino alla situazione di emergenza in difesa, e che il risultato, almeno questa volta, sia diverso.