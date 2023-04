La Juventus è reduce da due sconfitte consecutive in campionato con Lazio e Sassuolo mentre in Europa League il percorso con cui arriva alla sfida con lo Sporting Lisbona è ben diverso. Come ricorda la Gazzetta dello Sport infatti, i bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive nella competizione europea che si può considerare in questo momento "un'isola felice per Allegri".