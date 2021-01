La Juventus ha inaugurato il girone di ritorno con una vittoria per 2 a 0 contro una squadra ostica come la Sampdoria. Un risultato importante perché permette che la striscia positiva continui e fa sì che la distanza con le squadre avanti in campionato non si allarghi. Inoltre, a rendere ottimisti è stata la prestazione della squadra che sembra, finalmente, aver trovato una quadra e una continuità che erano mancate nella prima parte di stagione. Sul sito ufficiale della Juventus, sono pubblicate tutte le immagini più belle della vittoria di ieri.