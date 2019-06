Your browser does not support iframes.

L'estate è arrivata, ma il caldo torrido non ha fermato la splendida Elena Lepore, giovane classe '96 che sul popolare social network Instagram conta già oltre 10.000 follower. Elena, tra un bagno al mare e l'altro, non si dimentica della propria squadra del cuore. I suoi seguaci hanno potuto ammirarla con la maglia della Juventus addosso in occasione della scorsa Pasqua, quando la giovane ha ricevuto in dono un uovo di cioccolato a tema bianconera. E da allora sono letteralmente pazzi di lei.



Scopritela nella nostra gallery dedicata.