Le solite polemiche. E la solita divisione tra tifosi di mille squadre, anche quando gioca la Nazionale. Stavolta al centro delle proteste c'è Leonardo, espulso per doppia ammonizione nella sfida di Nations League contro la, che ha visto gli iberici sfruttare il rosso al difensore e prendere il largo già nel primo tempo.Il motivetto è sempre lo stesso: "Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA". Con chiaro riferimento alla Juventus e ai presunti aiuti arbitrali, è Ziliani a guidare la cerchia di chi contesta. Sempre e comunque.