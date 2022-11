Massimilianolo aveva detto: con dei giovani che stanno facendo tanto bene, chi rientrerà dovrà correre parecchio per scalare nuovamente le gerarchie. La stoccata del tecnico livornese era indirizzata, tra gli altri, a Weston. Il centrocampista statunitense è stato tra i più impiegati nella prima parte di stagione – un insostituibile per-, senza mai convincere fino in fondo. Tanta corsa, ma troppo spesso a vuoto e un contributo – sia in quantità che in qualità -, insufficiente.La posizione della, nelle ultime sessioni di mercato, è sempre stata abbastanza chiara:. Ancora di più oggi che la Juve ha scoperto nei giovani dei giocatori affidabili, soprattutto inun calciatore solido, su cui puntare, capace di dare qualità e continuità alla mediana bianconera. In mezzo a tutto questo, la vetrina Mondiale. Uno di quegli eventi che trasforma il mercato e le valutazioni dei calciatori; in un certo senso, in casa Juve “tifano” USA e in un exploit proprio di McKennie, un modo per far lievitare il valore del cartellino, in attesa dell’offerta giusta recapitata dalle parti della Continassa.