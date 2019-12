Claudio Gaudino, tra i massimi esperti di preparazione fisica e atletica nel mondo dello sport, ha raccontato il caso più unico che raro di Cristiano Ronaldo sulle pagine de La Stampa: "Il gol alla Samp è la magnifica espressione di un atleta di grandissima qualità. Un simile balzo è dato dalla capacità di esprimere rapidamente la forza che consiste nell’accelerazione prodotta allo stacco, legata a più componenti. Non è semplice, perché bisogna utilizzare al meglio e sinergicamente tutti i muscoli antigravitazionali di polpaccio, coscia e gluteo. Ronaldo ha una 'forza esplosiva-elastica' nettamente superiore alla media dei migliori giocatori. Il suo fisico? È 185 cm, ha il baricentro alto, molto diverso per esempio da Maradona che anche in proporzione all’altezza aveva il baricentro più basso e altre caratteristiche. Cristiano ha un fisico perfetto, ma non basta".