L'esperto di mercato di Sky Sportha parlato al programma Tutti Convocati, in onda su Radio 24, analizzando la situazione in casa Juventus. Ecco le sue dichiarazioni a poche ore dalla fine del mercato:"La Juve non ha speso poco per Kean, anzi l'ha pagato leggermente di più rispetto a quanto l’avevano venduto all’Everton due anni fa. Per me è impossibile sostituire Cristiano Ronaldo, quindi la Juve sta facendo progettualità per il futuro.