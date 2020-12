L'esperto di mercato di Rai Sport, Paolo Paganini, è intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter per dire la sua circa le strategie di mercato che la Juventus starebbe studiando per riportare Paul Pogba a Torino: "Buongiorno. Dal blitz pre natalizio di Torino è stata concordata una strategia comune per portare Pogba alla Juventus a gennaio con la formula del prestito. Per il monte ingaggi devono però uscire 2 giocatori". Quindi, sembrerebbe che per riportare Pogba in bianconero, la Vecchia Signora dovrebbe rinunciare a due calciatori dall'ingaggio pesante già nella sessione di gennaio.