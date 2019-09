Difficile trovare spazio quando davanti hai Bonucci e De Ligt. Anche con l'infortunio di Chiellini, Rugani e Demiral hanno le porte chiuse lì al centro. Per questo, l'ultima idea di Sarri, è quella di spostare il difensore turco sulla fascia destra anche per sopperire all'assenza di De Sciglio. Corsa e fisico, l'allenatore ha provato diverse volte durante gli allenamenti Demiral sulla fascia destra, un esperimento che presto potrebbe essere proposto anche in qualche partita.