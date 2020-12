1









Il futuro prossimo di Rugani potrebbe non essere al Rennes. Il difensore si trascina alcuni problemi fisici che ne stanno limitando le possibilità in campo e la società bianconera starebbe valutando altre destinazioni. Questo è quanto scrive Tuttosport: "Il difensore lucchese non s'è ancora ripreso del tutto dai dolori alla coscia che a partire da fine ottobre hanno mozzato la sua crescita a Rennes. L'ex Empoli ha collezionato solamente due presenze tra campionato francese e Champions League, mentre dalla Spagna tengono comunque viva l'opzione Valencia".