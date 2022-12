Dopo una prima parte di stagione anonima, Denis Zakaria ha fatto questa sera il suo esordio in Premier League con la maglia del Chelsea. Non si tratta di esordio assoluto, infatti il centrocampista svizzero aveva già giocato in Champions League e in Coppa di lega, contro Dinamo Zagabria (con gol) e Manchester City.. 81 minuti per convincereche dal suo arrivo alla corte del Chelsea non l’ha mai messo al centro del progetto. 81 minuti che sicuramente hanno convinto Stamford Bridge: per lui, infatti, gli applausi del pubblico. Mobilità, fisicità e diversi palloni recuperati; una prova non appariscente ma efficace la sua.Da parte sua,. Per quel che riguarda le cifre, il comunicato ufficiale redatto nell’ultimo giorno del mercato estivo recita: “il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”.