Non c'erache sarebbe stato molto utile nel finale di partita e nei supplementari. Ci sono statiche si sono dati il cambio ma hanno fatto più danni che altro.Si, si può considerare anche il serbo uno dei "big" della squadra nonostante la stagione nel complesso sotto le aspettative. Perché la Juve ci ha investito 80 milioni un anno e mezzo fa e lo aveva messo al centro di tutto.Un investimento che il pallonetto a beffare Bounou dopo il controllo con il quale, grazie anche a un pizzico di fortuna, si era liberato dai difensori del Siviglia, avrebbe ripagato., a contendersi un trofeo europeo che manca da quasi trent'anni. Non è bastato ma non per questo è giusto cancellare la rete del serbo, che oltre a quella della sua squadra, avrebbe decisamente cambiato anche la sua stagione se fosse valsa la qualificazione.Un lampo che non è da sottovalutare e che ricorda almeno in parte quanto avvenuto al debutto in Champions League contro il Villarreal. Anche in quel caso, il gol arrivò subito, praticamente al primo pallone toccato, con l'unica differenza che in quel caso Dusan era partito titolarePoteva essere la chiusura del cerchio, e invece., in attesa di capire se Di Maria rinnoverà. Difficile immaginare infatti l'addio di Pogba, che vorrà ripagare la fiducia della Juve dopo quest'anno tragico. Così come è da escludere la cessione di Chiesa, anche lui in cerca del riscatto dopo una stagione tormentata tra l'infortunio e prestazioni sottotono. Il serbo invece, in estate si guarderà intorno e le offerte arriveranno sul tavolo della Juve. Dusan vuole sentirsi ed essere al centro della squadra e l'esclusione di ieri non aiuta. In questo senso, il gol con il Siviglia, più che fare felice i bianconeri, può aver aumentato la voglia di qualche big in giro per l'Europa di puntare sull'ex Fiorentina.