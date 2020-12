1









La difesa del coordinatore del Centro certificazione linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia Lorenzo Rocca fa tirare un sospiro di sollievo alla Juventus e a Fabio Paratici, finito nel registro degli indagati per falsa testimonianza. L'esaminatore di Luis Suarez, che aveva citato il dirigente della Juventus in una delle intercettazioni, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip ha spiegato che: "Non ho mai avuto contatti con i dirigenti della Juventus". Poi continua a Repubblica: "Non ho subito nessun tipo di pressioni da parte della Juventus per promuoverlo. In un’intercettazione Olivieri mi parla di possibili future collaborazioni con la Juve, ma io neanche gli rispondo. Penso che la fede calcistica dei vertici dell'Ateneo abbia avuto un peso sulla vicenda".



LA REVOCA - Nessun contatto quindi né con Paratici né con altri dirigenti. Il suo legale Cristiano Manni fa sapere che "in realtà ha sbagliato nome e il riferimento era a un'altra persona". Il Gip ha revocato così la sospensione per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio secondo quanto riferito dal suo avvocato.



In un'intervista a Repubblica, lo stesso Rocca ha spiegato: "Il B1 a Suarez è stato un voto un po' stirato, come un 6 messo da un professore a uno studente che è da 5,5; ma se dovessi rifargli domani il test rimetterei lo stesso voto. L'esame era parlato con comprensione e ascolto, il giocatore sapeva rispondere. Sulle domande sapute in anticipo abbiamo già chiarito con i pm, non so se la preparatrice Stefania Spina abbia inviato il pdf con le risposte a Suarez, dovete chiederlo a lei. Alcuni argomenti che abbiamo trattato comunque erano diversi rispetto a quelli della mail, eravamo in due a fare domande. Con il giocatore io non ho avuto nessun tipo di relazione, i frame di una nostra conversazione su Teams prima dell'esame? Se uno sconosciuto viene da me chiedendomi come funziona l'esame d'italiano io gli spiego tutto dandogli il materiale per presentarsi , è un file che si può scaricare dal sito".