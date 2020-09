A prescindere da quali saranno gli sviluppi futuri, il fatidico esame di italiano di Luis Suarez (passato, a quanto sembra) resterà una delle immagini in grado di caratterizzare per sempre il mercato estivo 2020. Una scena quasi da film che gli appassionati di calcio di tutto il mondo hanno provato a immaginare ricorrendo all'ironia: su Twitter sono numerosi, nelle ultime ore, i fotomontaggi sull'argomento. Probabilmente l'uruguaiano non arriverà alla Juve, e anzi, magari il passaporto comunitario gli servirà per approdare in altro club europeo, ma è anche di suggestioni come questa che si nutre la fantasia dei tifosi, specie quando le campagne acquisti non sono scoppiettanti…