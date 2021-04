6









Una serie di sfortunati eventi che non ha fine. Anche se di sfortunato c’è solo l’infortunio. Perché, nella sconfitta contro il Benevento c’è lo zampino di Arthur, autore di un passaggio suicida che ha confezionato il gol vittoria di Gaich. Poi il viaggio negli Emirati Arabi, con tanto di foto pubblicate su Instagram senza mascherina. Infine, la cena proibita a casa di McKennie in compagnia di Dybala e di circa 10 persone. ‘Incubo infinito’, così definisce Tuttosport il momento no del centrocampista brasiliano, costretto ad un nuovo stop. NUOVO STOP - L’ex Barcellona non ci sarà nel derby contro il Torino, e non solo il possibile pugno duro da parte della Juventus per l’accaduto di mercoledì sera. La calcificazione membranosa che lo ha tenuto ai box per diverso tempo ancora lo limita: come scrive TS, stando a quanto filtra dal Brasile, Arthur sarà indisponibili per i prossimi 10 giorni. Seguirà delle nuove cure con l’intento di evitare l’intervento chirurgico.