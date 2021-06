Nella situazione difficile che si è venuta a creare durante Danimarca-Finlandia, con il malore occorso a Christian Eriksen, è emersa particolarmente la statura morale del capitano danese Simon Kjaer. Il difensore del Milan è stato infatti il primo a prestare soccorso al compagno in attesa dell'arrivo dei sanitari, contribuendo a salvargli la vita. Successivamente ha monitorato da vicinissimo le operazioni di rianimazione di Eriksen, e poi è andato ad abbracciare e rincuorare la fidanzata di Eriksen corsa in campo dagli spalti. Infine, ha chiesto di essere sostituito quando il gioco è ripreso perché non era in grado emotivamente di continuare il match. Come ha sottolineato Paolo Condò a Sky Sport, un gesto finale che ha ricordato a tutti che i giocatori non sono robot, ma esseri umani.