Il PSG delinea le strategie per l'estate: come riferisce L'Equipe, la priorità è Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United.



Intervenuto ai microfoni di Sportsmail, un portavoce dell'entourage di Paul Pogba ha parlato dell'ipotesi del rinnovo di contratto con il Manchester United. Il centrocampista, come noto, è in scadenza a giugno con i Red Devils e resta un grande obiettivo di mercato anche per la Juve. Ecco quanto dichiarato: "Per fare luce sui resoconti dei media, a Paul non è stato offerto un nuovo contratto negli ultimi mesi. Paul è completamente concentrato sul suo recupero dall'infortunio con l'obiettivo di aiutare la squadra il prima possibile".