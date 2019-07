'Mamma mia!'. L'apertura de L'Equipe, massimo quotidiano sportivo di Francia, è decisamente ed emblematicamente ironica: da una parte una vespa 'societaria', con tanto di logo della Juventus, sulla qualee mamma Veronique sfrecciano non curanti del passato; dall'altra, e cioè sullo sfondo, ecco l'Allianz Stadium e il futuro che avanza. "Adrien Rabiot ha raggiunto la Juve nella giornata di ieri - si legge poi sul giornale francese -. Il suo trasferimento, organizzato nei dettagli dalla madre Veronique Rabiot, conclude una querelle irrimediabile con il Psg". Dopo anni di lotte e di incontri, dopo giornate lunghissime di mercato e un addio praticamente certo, alla fine il centrocampista è sfrecciato via. Non esattamente in vespa, ma tant'è.