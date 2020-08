Florent Torchut, il corrispondente in Spagna de L'Equipe, ha confermato la notizia dell'interessamento da parte della Juventus per Lionel Messi. Ecco cos'ha detto: "Sì, un rappresentante della Juventus ha telefonato a Jorge Messi, papà di Leo, per chiedere informazioni su di lui. Il club bianconero sogna di formare la coppia da sogno Messi-Cristiano Ronaldo. Ma la destinazione più probabile è il Manchester City, poi c'è il Paris Saint-Germain. L'Inter non è così vicina a lui come si è scritto nei giorni scorsi". Le intenzioni di Messi, insomma, prevedono il ricongiungimento con Guardiola. Ma tra i club italiani i bianconeri sono in vantaggio.