Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha già comunicato a Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri. I due attaccanti saranno quindi ceduti per liberare spazio a Mauro Icardi, grande obiettivo di mercato del club bianconero. Al momento, la valutazione che l'Inter fa dell'argentino è di 60 milioni di euro. E sebbene Marotta abbia allontanato tutte le voci di un possibile accordo - anche futuro - tra Juve e Inter per l'ex capitano nerazzurro, resiste la forte possibilità che Mauro sposi la causa bianconera. E che Wanda si arrenda al corteggiamento lavorativo di Paratici.