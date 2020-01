La Juventus gioca in campionato il 6 di gennaio in casa contro il Cagliari e la gara, per quanto ne voglia la Befana ed il suo carbone, suscita ricordi positivi. Sicuramente, in Gianluigi Buffon e Paulo Dybala, che proprio nella partita dell'Epifania hanno fatto registrare due "prime volte", come ricorda la Juventus stessa sul suo sito ufficiale.



BUFFON - "A guardare il risultato, Juventus-Udinese del 6 gennaio del 2002 non dovrebbe vedere il portiere tra i protagonisti. 3-0 il risultato della sfida, interamente maturato nel primo tempo con i gol di Gianluca Zambrotta, Pavel Nedved ed Edgar Davids (si è rivissuto uno identico nei primi 45 minuti contro i friulani 20 giorni fa, con la doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Leonardo Bonucci poco prima dell'intervallo). Eppure, anche Gigi Buffon ha una parte importante nella vittoria tenendo conto che dopo 6 minuti c'è un calcio di rigore per gli ospiti. Calcia Roberto Muzzi e l'allora numero 1 bianconero risponde alla grande. E' il primo tiro dal dischetto parato da quando è alla Juve, ne seguiranno altri 13.



DYBALA - "​6 gennaio 2016, siamo nella prima stagione di Paulo Dybala con la Juventus. Nella gara che inaugura il nuovo anno all'ottavo minuto l'argentino mette a segno il gol che sblocca il risultato, indirizzando la gara verso un rotondo 3-0 con l'aggiunta di Leonardo Bonucci e Simone Zaza tra i marcatori. La rete è un calcio di punizione perfettamente eseguito, un tiro a giro che gela Pierluigi Gollini. Anche per la Joya è una prima volta: altre punizioni ci saranno in seguito, a partire da due giornate dopo, quando Paulo colpirà a Udine"