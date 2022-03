Nella giornata di oggi, l'attuale allenatrice dell'Inter femminile ed ex allenatrice della Juve Women, Rita Guarino, è stata premiata con la Panchina d'Oro delle Woman come la migliore nel suo ruolo. La stessa Guarino ha poi voluto ringraziare tutti quelli che l'hanno sostenuta al termine dell'evento.



'Sono felice per questo riconoscimento. Il premio è ancor più gratificante perché arriva alla fine di un ciclo di quattro anni, che non è stato solo vincente, ma ancor più formativo. Un percorso che passo dopo passo ha permesso alle giocatrici e, soprattutto, a noi dello staff di migliorarci e di crescere con costanza e continuità'.