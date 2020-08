6









Clamorosa rivelazione dal Cile: Arturo Vidal vuole tornare alla Juve. A rivelarlo l'entourage del cileno che, al tabloid La Cuarta confessa: "Antonio Conte lo ha chiamato varie volte per cercare di convincerlo però Vidal vuole essere sicuro di fare qualcosa in grande in Champions prima di dare una risposta. Quello che lo attrae però è l'idea di tornare alla Juve. Da un lato c'è la possibilità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e provare a vincere la Champions League. Dall'altra il fatto che torni a casa, dove tutti lo conoscono".