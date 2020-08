Nelle ultime ore sono circolate soprattutto in Inghilterra voci di una possibile cessione di Aaron Ramsey da parte della Juventus. Una notizia però smentita dall'agenzia che cura gli interessi del calciatore, la Avid Sports & Entertainment Group, che attraverso il suo profilo Twitter ha ripreso la notizia della BBC commentandola con un #Nonsense. Ramsey era arrivato alla Juve l'estate scorsa a parametro zero dall'Arsenal, e in bianconero ha totalizzato 4 gol e 1 assist in 35 partite.