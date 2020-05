Si complica la strada che porta Arthur alla Juventus. Dopo le sue pubbliche dichiarazioni d’amore nei confronti del Barcellona e quelle della madre (“Lui è felice al Barcellona”), arrivano nuove parole, che esprimono lo stesso concetto. Questa volta è un membro dell’entourage del brasiliano a spiegare la sua situazione. Ecco le parole riportate da ESPN Deportes: “Vuole restare al 100% al Barcellona, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c’è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia”. Altra chiusura dunque, che mette più che mai in salita l’affare più in auge tra i blaugrana e la Juventus, con Miralem Pjanic coinvolto.