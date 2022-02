In ricordo del grande colpo dell'andata, datato 28 agosto, 1-0 in casa della Juve con gol di Mancuso, l'Empoli si prepara per un ritorno che sarà ben diverso. La squadra di Andrezzoli si porta dietro consapevolezze lunghe una stagione, mentre quella di Allegri insegue la Champions League con tanta fame. L'Empoli, però, cerca anche di tornare alla vittoria che manca dal 12 dicembre. L'impresa bis sembra quasi impossibile, ma l'Empoli si presenta alla sfida con leggerezza e con una classifica che al momento permette ancora margine d'errore, assicura il Corriere dello Sport.