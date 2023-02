Il pareggio in rimonta dell'Empoli contro lo Spezia permette alla squadra di Zanetti di portarsi a 27 punti e superare così momentaneamente la Juventus. Domani i bianonconeri avranno la chance di guadagnare un posto in classifica rispetto all'ultima giornata. Un passo alla volta, come detto da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.