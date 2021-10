Alla vigilia del grande appuntamento diha condiviso su Instagram le proprie emozioni in vista del match. Un post intenso, con cui l'attaccante bianconera si carica e carica l'ambiente: "Si vive di attimi - scrive Girelli - Si vive di momenti magici e di emozioni, forti. Facciamo si che questi attimi diventino momenti magici accompagni da emozioni indelebili". In un'intervista a DAZN, anche Barbara Bonansea aveva parlato dell'opportunità di giocare la Champions all'Allianz: "Ci sarà il pubblico finalmente - aveva detto - e ci sarà tutta la mia famiglia. E giocare Juve-Chelsea è qualcosa che non pensavo mai di poter fare, lo vedevi solo in tv, ce la dobbiamo giocare e fare il meglio. Il campo da su? Cambia. E' bellissimo però, mi piace moltissimo questo stadio e doverci giocare mi emoziona".