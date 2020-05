1









Dopo l'atto di "ribellione" dell'Emilia Romagna, che ha varato nella giornata di ieri l'ordinanza che consente - a partire dal 4 maggio - anche agli atleti di sport di squadra di allenarsi individualmente, i club di Serie A presenti sul territorio regionale sono pronti a riprendere l'attività. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, Bologna, Parma e Sassuolo hanno manifestato l'intenzione di tornare a lavorare dalla prossima settimana, a patto che arrivi il via libera al protocollo di sicurezza che la Federcalcio dovrà sottoporre al Comitato tecnico-scientifico del governo, dopo aver apportato le modifiche sui punti recentemente contestati.



E in Piemonte? Ancora nessuna novità arriva dalla regione "della" Juventus, che infatti non ha comunicato la ripresa degli allenamenti e ha ancora diversi giocatori all'estero. In attesa di nuove direttive.