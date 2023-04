In conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato di Federico Gatti e della sua crescita. Le sue parole:"Migliorato, deve migliorare la velocità di passaggio. Non solo lui ma tutta la squadra. Tutti dobbiamo fare meglio. Da quel secondo tempo bisogna migliorare le cose meno buone. Tutti i giorni miglioriamo per le cose successive".