In casa Juve ancora brucia la brutta eliminazione negli ottavi di finale di Champions per mano del Porto. Con l'uscita dall'Europa i bianconeri hanno perso 10,5 milioni di euro che avrebbero incassato in caso di qualificazione ai quarti, più altri 8 potenziali milioni se fossero andati avanti nella competizione. Danno e beffa per Ronaldo e compagni, che oltre all'amarezza per non aver superato il turno devono fare i conti anche con il danno economico, che in era Covid pesa ancora di più.