-1 e si parte. Da domani inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus conagli ordini del nuovo - vecchio - allenatore Massimiliano Allegri. Non ci saranno i quattro campioni d'Europa Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi, che dopo il trionfo con l'Italia di Mancini avranno qualche giorno di vacanza prima di rientrare a Torino.- A proposito di Europeo: il torneo ha mandato un messaggio a tutte le rivali della Juventus nel quale viene spiegato chiaramente che: è la squadra che ha fatto più gol all'Europeo (12), quella del capocannoniere Cristiano Ronaldo e che ha 4 campioni in rosa; nessuno come loro.- Applausi per tutti ma soprattutto perdimostrando ancora una volta di essere due colonne nonostante l'età. Poi c'è. Quando arrivò a Torino c'era qualcuno che aveva storto il naso, la sua prima stagione in bianconero è stata positiva nonostante le difficoltà della squadra ma in pochi pensavano che avrebbe fatto un Europeo da protagonista: due gol (Austria e Spagna) e tante giocate decisive.- Due, come i rigori segnati contro Spagna e Inghilterra da; convocato all'Europeo tra mille polemiche per aver preferito lui a Politano, è partito dietro nelle gerarchie di Mancini ma quando è servito: la miglior partita da quando è a Torino. E in panchina, c'era proprio Max. Dall'altra parte però occhio al mercato, perché se dovesse arrivare l'offerta giusta Berna potrebbe lasciare la Juventus e iniziare una nuova avventura. Intanto, alle porte c'è la nuova stagione bianconera: è tutto pronto, ancora 24h e si parte!