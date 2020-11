2









Quando si discute dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, spesso non si parla solo dell'apporto tecnico o dei gol decisivi segnati dal campione portoghese ma ci si concentra sull'aspetto economico. La società ha programmato un investimento pesante per le casse bianconere per permettere al numero uno al mondo di giocare con la Vecchia Signora. Come è stato più volte detto, però, Cristiano Ronaldo non è un semplice calciatore, è un'azienda in movimento che ha permesso alla Juventus di crescere in termini di visibilità e, di conseguenza, di aumentare gli introiti dagli sponsor.



GLI SPONSOR - Non è quindi un caso che, secondo una ricerca fatta da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sia la prima squadra in Italia per valore degli sponsor sulla maglia da gioco. Lo studio non considera gli introiti provenienti dallo sponsor tecnico ma, solamente, le aziende che hanno deciso di investire per far stampare il proprio nome sulle t-shirt dei calciatori. In questo senso, la maglia bianconera vale 48 milioni di euro, risultato raggiunto sia per l'aumento della sponsorizzazione di Jeep sia per l'apposizione del marchio di Cygames nel retro della maglietta. A sorpresa, al secondo posto, staccata di molto, si trova la Fiorentina di Commisso, il valore della maglia viola è di 26,2 milioni. Sul gradino più basso del podio si posiziona il Sassuolo con 18 milioni. In generale, la cifra totale degli accordi dei club con le aziende per l'apposizione degli sponsor sulle maglie da gioco è aumentata dai 162 milioni della stagione passata ai 169 milioni di quest'anno.