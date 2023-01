Dall'editoriale di Guido, direttore di Tuttosport:"Così finisce male per la Juventus, perché se alle smanie punitive della giustizia sportiva si aggiunge l’autolesionismo agonistico, il rischio di una catastrofe sportiva si profila sul già tempestoso orizzonte bianconero. Sì, è vero, è indiscutibilmente complicato scendere in campo dopo una settimana di tempesta mediatica, senza sapere bene per cosa si sta giocando, se il risultato di quella partita verrà cancellato da una penalizzazione, se nessuno obiettivo sarà plausibile dopo i processi. Ma la triste verità è che quell’orrendo primo tempo, la Juventus quest’anno lo ha già giocato e senza uragani legali in corso".