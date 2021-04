L'intervento del celebre economista Carlo Cottarelli al "Club" di Fabio Caressa su Sky Sport: "Non so se sia stata una mossa disperata, anche perché non era improvvisata. È stata sicuramente sbagliata perché volevano riportare il mondo al periodo precedente alla rivoluzione francese, con 15 squadre che avrebbero giocato di diritto in questa Lega e 5 squadre scelte da loro in aggiunta, contro lo spirito sportivo e la meritocrazia. Non so se i dirigenti vivano in un mondo tutto loro, ma è stato un errore clamoroso. Ci sono esempi di società virtuose come il Bayern Monaco, che hanno i conti a posto e vincono. Non sono tutte in crisi e indebitate. Il calcio è un mercato globale, si può considerare anche il salary cap e calmierare le commissioni dei procuratori. Sanzioni? Lascerei perdere questa strada, hanno già fatto una figuraccia e non mi accanirei ulteriormente, purché non proseguano con questa idea".