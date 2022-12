L'edizione odierna del quotidiano Domani riporta un commento dell'economista. Secondo Bragantini "non è stato il cda a rassegnare le dimissioni, ma il socio di maggioranza della Juventus, la finanziaria Exor, in particolare il suo socio di controllo, John Elkann, a esigerle. E non per violazione di norme che tutelano chi investe in una società quotata. Exor non era tanto preoccupata da tali violazioni - nel ramo la Real casa vanta nobili tradizioni, ormai plurisecolari - ma dal portafoglio dei soci, in primis di Exor stessa, mossasi per fermare le perdite a bocca di barile (...). La dimissione del cda aprirà forse nuove liti in famiglia, dopo che Margherita Agnelli ha ripreso, nei confronti del figlio John Elkann, la lite sull'eredità".