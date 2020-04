Flessibilità sulle date del mercato. È questo che chiede l’ECA, capeggiata dal presidente della Juventus Andre Agnelli. Al termine di una riunione andata in scena ieri con tema le recenti linee guida stabilite dalla FIFA, l’associazione ha diffuso un comunicato a riguardo: “Il modello di business di molti club europei si basa in modo significativo sul mercato dei trasferimenti e quindi dipende, in larga misura, dalle finestre di trasferimento. È per questi motivi che la posizione dell’ECA è che ci deve essere flessibilità riguardo alle date e alla durata della finestra di trasferimento imminente.”