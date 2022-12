In linea con quanto successo l'anno scorso, anche in questa Assemblea degli Azionisti nel mirino dei piccoli azionisti é finito il vicepresidente dimissionario, Pavel. Critiche sulla poca professionalità e la mancanza di chiarezza sul ruolo dell'ex calciatore. Dopo l'intervento, la risposta di Andrea: "Evidentemente non conosce Pavel Nedved".