1









Allarme Covid per il Napoli, che giovedì debutterà in Europa League contro l'Az Alkmaar: nella giornata di ieri gli olandesi hanno comunicato di avere quattro giocatori positivi al coronavirus, che se sommati ai due delle giovanili e ai tre membri dello staff si arriva a un totale di nove positivi. In occasione di Juve-Napoli l'Asl campana ha bloccato la squadra di Gattuso non facendola partire per Torino con conseguenza lo 0-3 a tavolino stabilito dal Giude Sportivo, ma ora come si comporteranno con l'Az che ha 9 positivi e dovrà andare a Napoli?