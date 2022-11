Le parole dell'avvocato Afeltra a Radio Radio:"C’è il rischio di sanzioni pesantissime, potrebbe essere più grave la posizione sportiva rispetto a quella penale. Bisogna capire come incide l’attività della procura federale, gli atti sono diversi rispetto a quelli valutati nella sentenza già emessa sulla Juventus, quindi andranno valutati di nuovo. I bilanci presentati dalla Juventus e valutati dalla Covisoc per la procura federale sono immodificabili. Se emergessero differenze talmente significative rispetto ai parametri per l’iscrizione al campionato, potrebbero esserci rischi notevoli".