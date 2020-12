L'avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la mancata costituzione della FIGC nel dibattimento al Collegio di garanzia del CONI sulla partita tra Juventus e Napoli: "Per un avvocato la mancata costituzione delle controparti è un fatto positivo perché così non possono esporre diverse argomentazioni e contestare le sue valutazioni. Ci sarà una vera e propria Corte di Cassazione. Ci sono tre possibilità: l'accoglimento in toto del reclamo, l'accoglimento in parte e il rinvio o il rigetto del reclamo. Non posso non ricordare la mia sentenza sulla Reggiana che non aveva il documento dell'ASL che il Napoli ha. Questa sentenza fa ben sperare il Napoli".