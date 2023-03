A Tuttosport, l'intervento dell'avvocato penalista Guido"Quello sulla sanzione è eclatante: come si fa a infliggere 15 punti di penalizzazione quando esiste una norma specifica, mi riferisco all’articolo 31, per la quale il legislatore ha previsto solo una multa. L’utilizzo dell’articolo 4 non è corretto. Il giudice non può andare oltre il legislatore e farlo con una penalizzazione così pesante. In un caso di revocazione non può essere cambiato il capo di imputazione. Oltretutto non consentendo alla Juventus di difendersi sulla base dei nuovi articoli che le venivano contestati. Il diritto non può avere una maglia, il tifo non può entrare nelle vicende giudiziarie in nessun modo. Piuttosto sarebbe il caso che vengano pensate regole chiare".