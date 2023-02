L'avvocato Giuseppe, vice-presidente dell'associazione piccoli azionisti del Milan, è intervenuto in diretta sui canali di calciomercato.com per commentare, dal punto di vista giuridico, cosa rischia la Juventus dal punto di vista penale per le violazioni contestate dalla Procura della Repubblica di Torino.SANZIONE CERTA" - Secondo l'avvocato, la sanzione arriverà: "Non esiste alcun tribunale o penale che assolverà la Juve. Le violazioni sono evidenti per il quadro probatorio che abbiamo visto e rischia multe salatissime".