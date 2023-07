Recentemente, l'avvocato-agente di, Sebastien, ha deciso di separarsi da, l'influente agenzia americana che rappresenta l'attaccante. Questa rottura ha causato una: l'Inter e il Chelsea, che ieri hanno trovato un accordo per il trasferimento definitivo del giocatore ai nerazzurri per 35 milioni di euro più 5 di bonus.Ma perché Lukaku ha scelto di avere due rappresentanti, Roc Nation e Ledure? Dopo aver attraversato diverse agenzie, tra cui Minoe Federicosi è avvicinato a Roc Nation principalmente per la cura dei suoi interessi commerciali. Contestualmente, è nato anche il rapporto con, un avvocato belga specializzato in diritto sportivo, che ha una vasta esperienza nel mercato dei giocatori grazie al suo studio di consulenza per calciatori. "Lo conosco da cinque anni, grazie a mia madre", ha dichiarato l'avvocato in un'intervista a L'Avenir l'anno scorso. "Iniziava a farsi domande e ne parlava con qualcuno della compagnia. È così che siamo entrati in contatto.".Il doppio approccio, con un avvocato che si occupa degli aspetti legali e un'agenzia che si occupa di quelli commerciali, ha funzionato lo scorso anno quandoha svolto un ruolo chiave nel trasferimento di, in particolare il proprietario. Lo stesso solido rapporto ha influenzato anche la recente mediazione dell'agenzia per consentire l'uscita del giocatore dai Blues. Mentre Roc Nation lavorava per garantire il trasferimento all'Inter,Questa situazione ha portato a una certa confusione nelle ultime ore, una situazione che solo Lukaku può risolvere. Nel corso della sua carriera, il giocatore non ha mai esitato a cambiare rappresentante quando ne ha sentito la necessità, passando da Raiola a Pastorello e poi a Roc Nation. Questa flessibilità si applica anche a Ledure.