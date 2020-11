Nella giornata del lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona, è riecheggiato sul web quel video in cui Gianni Agnelli, intervistato da Giovanni Minoli nel 1984, raccontò un aneddoto legato all'ancor giovanissimo fuoriclasse argentino: "Giampiero Boniperti capisce di calcio più di me, ma di sciocchezze ne ha fatte. Gliene dico una divertente: Mondiali di Argentina 1978, telefono a Boniperti e gli dico: 'Mi hanno segnalato un giovane con delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Si chiama Maradona. Non mi stia a scocciare, questo dev'essere qualcuno..' e la risposta di Boniperti fu 'Se fosse qualcuno, lo saprei'".