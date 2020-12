L'avvocato Luigi Chiappero, che difende gli interessi della Juventus, è stato incaricato anche dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, per la sua difesa sui fatti di Piazza San Carlo nella tragica notte della finale di Champions League. Chiara Appendino è accusata di disastro, omicidio e lesioni colpose ed è imputata insieme all’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e all’ex questore Angelo Sanna.



Al termine dell'udienza Chiappero ha parlato così dei fatti confermando la linea difensiva della Appendino: "Il panico era imprevedibile. Credo che ci siano ancora nel mondo fenomenico fatti imprevedibili e, se non si conosce la causa, non si può pretendere da nessuno in comportamento tale da evitare quello che è accaduto. Sono assolutamente convinto che sia stata una vera disgrazia (i 1500 feriti ndr.) E che questura e sindaco abbiano fatto ciò che si poteva fare. Anche se lo avessero fatto meglio, non sarebbe cambiato nulla".